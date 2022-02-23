Коньяк и энергетик украл пскович из магазина

14:36, 23 февраля 2022, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал псковича, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

22 февраля находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что из магазина на Октябрьском проспекте совершена кража. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 51-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку коньяка и бутылку энергетического напитка.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.