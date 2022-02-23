Студентов ПсковГУ предостерегли от общения с мошенниками

17:04, 23 февраля 2022, ПАИ

Сотрудники УМВД России по городу Пскову провели урок правового информирования для студентов-третьекурсников ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник отделения по раскрытию преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска капитан полиции Александр Рудаков пообщался с аудиторией на тему дистанционного мошенничества. Он озвучил самые распространённые в настоящее время способы завладения денежными средствами доверчивых граждан: это интернет-мошенничество, получение удалённого доступа к банковским картам, взламывание персональных страниц пользователей в социальных сетях.

Александр Рудаков призвал участников встречи быть бдительными и ни в коем случае не хранить в телефоне логин и пароль от входа в мобильный банк, а также реквизиты карты, избегать входа в систему мобильного банка с чужих устройств. При утрате телефона следует немедленно обращаться в банк для блокировки карты и в офис мобильного оператора для блокировки SIM-карты, не переходить по ссылкам из СМС-сообщений, даже если в сообщении утверждается, что оно из банка. Нельзя также вести разговор по телефону с мнимыми сотрудниками банка, сообщать незнакомцам номера банковских карт, реквизиты счёта, а также код безопасности из СМС или с обратной стороны пластиковой карты, перечислять деньги на «безопасные» счета.

Если всё-таки мошенникам удалось совершить противоправное деяние, то потерпевшему необходимо обратиться с заявлением в полицию, сохранить ссылки на сайты, с которых были совершены мошеннические действия, переписку с мошенниками и другие данные, которые могут потребоваться для идентификации злоумышленников.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Борисова разъяснила студентам понятие экстремизма, рассказала о формах его проявления, предупредила об ответственности, которую несёт каждый гражданин за участие в экстремистской деятельности. Особое внимание она уделила уголовной ответственности за распространение в Сети информации, направленной на возбуждение межнациональной розни, унижение человеческого достоинства.

Кроме того, выступающая проинформировала собравшихся об ответственности, предусмотренной законодательством за деятельность, связанную с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ. Ирина Борисова отметила, что этот противозаконный бизнес направлен не только на извлечение доходов, но и на вовлечение в сферу его влияния новых жертв.

Речь шла и о ряде правонарушений другого характера, о правовых последствиях преступления закона. Спикер акцентировала внимание собравшихся на том, что если гражданин нарушил закон, то впоследствии у него могут возникнуть серьёзные проблемы при трудоустройстве в государственные структуры и ведомства, в том числе и в органы внутренних дел.

Завершился урок правового информирования обсуждением фактов безответственного поведения на дорогах как со стороны водителей транспортных средств, так и пешеходов, что нередко является причиной дорожно-транспортных происшествий. Старший инспектор по пропаганде ОГИББДД УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Федорова призвала слушателей не пренебрегать требованиями правил дорожного движения. Особое внимание она уделила использованию ремней безопасности, светоотражающих элементов в тёмное время суток, соблюдению водителями скоростного режима. Говорилось о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

Стражи порядка пожелали представителям псковского студенчества быть успешными и целеустремлёнными, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, а юношей поздравили с Днем защитника Отечества.