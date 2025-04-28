День работника скорой медицинской помощи празднуют в России
День работника скорой медицинской помощи празднуют в России сегодня, 28 апреля. Об этом сообщает портал calend.ru.
Этот день считается Днём рождения службы скорой медицинской помощи в стране. Как официальный профессиональный праздник, он был установлен постановлением в апреле 2020 года.
Базовые положения скорой помощи были определены в 2005 году приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Правительство страны постоянно принимает меры для того, чтобы сделать скорую ещё доступнее и эффективнее. Закупается новое оборудование, машины, материально-техническая база. Из последнего - одним из самых серьёзных испытаний для скорых по всей стране стала пандемия COVID-19.
В этот день, 28 апреля, работников скорой помощи благодарят за их труд и самоотверженность, с которой они готовы помогать людям.
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