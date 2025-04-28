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Общество

Целебные настои из почек рябины готовили на Руси сегодня

Память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима отмечают православные сегодня, 28 апреля. Апостолы были последователями святого Павла. Вместе с ним они проповедовали слово Божие, сообщает портал calend.ru.

Фото: ПАИ

На Руси в этот день пчеловоды осматривали пасеки и проверяли, как насекомые пережили зиму. Если на улице уже распускались первые цветы, то пчёл выпускали на свежий воздух.

Также в этот день обычно распускались почки калины и рябины. Из них в старину готовили целебные настои, особенно полезной считалась рябина для успокоения зубной боли.

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