Первый в этом сезоне органный концерт пройдёт в Печорах 10 мая

08:45, 28 апреля 2025, ПАИ

Первый в этом сезоне органный концерт пройдёт в Печорах 10 мая. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Выступит на открытии сезона Мария Лобецкая из Санкт-Петербурга. Она исполнит произведения И. С. Баха, Вивальди, Мендельсона, Вьерна и Штамма. Программа получила название «Гимн солнцу».

Концерты органной музыки проходят на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Начало – в 16:30.