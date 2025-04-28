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Общество

Первый в этом сезоне органный концерт пройдёт в Печорах 10 мая

Первый в этом сезоне органный концерт пройдёт в Печорах 10 мая. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Выступит на открытии сезона Мария Лобецкая из Санкт-Петербурга. Она исполнит произведения И. С. Баха, Вивальди, Мендельсона, Вьерна и Штамма. Программа получила название «Гимн солнцу».

Концерты органной музыки проходят на историческом духовом органе лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Начало – в 16:30.

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Первый в этом сезоне органный концерт пройдёт в Печорах 10 мая

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