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Общество

На шоу зеркальных людей и мыльных пузырей приглашают псковичей

Программу мероприятий на майские праздники опубликовал парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

Фото: Telegram-канал парка аттракционов «Волшебная гора»

1 мая состоится шоу мыльных пузырей, интерактивный спектакль, рисунки мелом на асфальте и многое другое. На следующий день, 2 мая пройдёт шоу зеркальных людей, киносеансы в мобильном планетарии, а также анимация.

3 мая гостей парка ждёт праздничный концерт, фотовыставка «Дети войны», флешмоб и кинопоказ в мобильном планетарии.

И 10 мая в парке будет проведено шоу с жидким азотом, мобильный планетарий, выступления аниматоров и фигурки из шариков.

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