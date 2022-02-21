ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы за признание независимости ЛНР и ДНР

19:20, 23 февраля 2022, ПАИ

Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Государственной думы и 27 физических и юридических лиц страны, которые проголосовали за признание Москвой независимости ЛНР и ДНР, сообщает ТАСС.

«В рамках существующего рамочного механизма ЕС распространит ограничительные меры на 351 депутата Государственной думы России, которые 15 февраля проголосовали за обращение к президенту Путину с призывом признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской «республик». Кроме того, целевые ограничительные меры будут введены еще в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые сыграли определенную роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. К ним относятся лица, принимающие решения, такие как члены правительства, которые были причастны к незаконным решениям; банки и бизнесмены/ олигархи, поддерживающие финансово или материально российские операции на территориях Донецка и Луганска или извлекающие из них выгоду; старшие военные офицеры, которые сыграли определенную роль во вторжении и действиях по дестабилизации; и лица, ответственные за ведение дезинформационной войны против Украины», - пояснил Совет ЕС в своем заявлении.

Кроме того, эти санкции запрещают экономические отношения между странами Евросоюза и ДНР и ЛНР, в которые также входит запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт определенных товаров и технологий.