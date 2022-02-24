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Общество

Вузы России сокращают набор на пять популярных направлений

Фото: picture-alliance

В России университеты начали сокращать набор студентов на пять направлений: «Экономику», «Менеджмент», «Транспортные средства», «Сферу обслуживания» и «Строительство». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные НИУ ВШЭ.

Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов отметил, что «Строительство» и «Транспорт» —  очень дорогое образование. Кроме того, учиться на строителя, как правило, очень мало желающих, зачастую не заполняются даже бюджетные места.

«Для вуза это достаточно убыточная история. Подчеркну, речь сейчас идет о непрофильных учебных учреждениях», — отметил Виктор Болотов.

Кроме того, по его мнению, учить студентов-транспортников очень затратно: непрофильный вуз не может себе позволить закупать дорогостоящее оборудование ради небольшой группы студентов. А вот что касается направлений «Экономика» и «Менеджмент», на них спрос упал у самих абитуриентов.

За последний год от набора студентов на «Экономику» отказались 54 вуза, на «Менеджмент» – 47, на «Транспортные средства» – 48. На «Сферу обслуживания» и «Строительство» 39 и 18 соответственно. При этом некоторые вузы, наоборот, ввели перечисленные выше направления. «Экономику» и «Менеджмент» добавили в учебный план по 37 учебных заведений, еще девять ввели «Транспортные средства», «Сферу обслуживания» – 16, «Строительство» – восемь.

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