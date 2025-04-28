Скончалась ветеран псковского физмата Надежда Павловская

19:21, 28 апреля 2025, ПАИ

На 95-м году ушла из жизни ветеран псковского физмата, старший преподаватель кафедры математического анализа Надежда Павловская. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Надежда Павловская – выпускница ЛГУ, работала на факультете с 1957 по 2000 год. По словам коллег, её отличали высокая требовательность к себе и другим, добросовестность и честность во всём.

«Надежда Владимировна Павловская – продолжатель лучших традиций физмата. В изложении материала она всегда стремилась к предельной простоте и доступности, мастерски читая лекции об аналитической геометрии и о математическом анализе. Немалая заслуга Надежды Владимировны и в том, что бывшие студенты её кураторских групп поддерживают дружеские связи в течение долгих лет», – отметили в пресс-службе ПсковГУ.

Соболезнования родным и близким принесены пресс-службой от имени преподавателей, студентов, выпускников ПсковГУ.