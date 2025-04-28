В Пскове стартовал проект «Мой наставник»

18:16, 28 апреля 2025, ПАИ

На площадке Псковского государственного университета дан старт проекту «Мой наставник». Тематикой этого года стали инициативы патриотической направленности, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Проект является продолжением инициативы «Моя наставница», где девушки вместе со своими координаторами разрабатывали идеи, направленные на решение социальных задач.

«Мы запускаем проект «Мой наставник». Он не новый, но обновлённый и реализуется в третий раз. Сегодня мы встретились для того, чтобы поговорить, как изменился проект, какие есть идеи, кто те люди, которые становятся наставника ми, и почему они ими становятся», – обратилась с приветственным словом проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Светлана Воднева.

В мероприятии приняли участие депутат Псковской городской Думы, председатель ресурсного центра поддержки Алеся Михачева, депутат Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, председатель Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» Игорь Иванов, руководитель аппарата Общественной палаты Псковской области Наталья Николаева, руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Псковской области Даниил Григорьев. Эксперты войдут в оргкомитет, а также в состав жюри и будут оценивать предложенные идеи.

«Совсем скоро мы выйдем на защиту проектов, потому что у многих уже есть готовые идеи, которые нужно немного «докрутить». Пусть в небольших количествах, но качественные, хорошие работы будут представлены от региона и оценены на федеральном уровне. Уверена, что для каждого молодого человека, для девушки участие будет большим плюсом», – сказала Алеся Михачева.

Отличительной особенностью этого года является активная фаза проработки идей на старте, а в последующем не только их оценка, но и реализация.

Среди озвученных инициатив – Российско-Белорусский молодёжный фестиваль театрального искусства «Мосты дружбы», слет-фестиваль патриотических объединений Союзного Государства, а также проект «Чтение», где известные люди города делятся своими любимыми книгами, повлиявшими на их мировоззрение.