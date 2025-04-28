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Общество

Восстановление наружных фасадов Стефановской церкви Мирожского монастыря полностью завершено

Каменщики приступили к вычинке кладки колонн в проездной арке Стефановской церкви Мирожского монастыря. Проводится полный демонтаж кладки, выполненной с использованием цемента в послевоенный период, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Реставраторы отметили, что церкви возвращают первоначальный облик. Работы по восстановлению фасадов с наружной стороны завершены полностью. Воспроизведён декоративный орнамент. Воссоздан и покрыт оцинкованным железом купол. Полностью восстановлен деревянный карниз на колокольне, а также воссозданы, освящены и установлены кресты на куполах. Кроме того, началась реставрация деревянного резного карниза со стороны апсид. Продолжается ремонт кровли.

Работа по восстановлению кладки ведётся на трёхметровой высоте. Восстанавливаются и перекладываются оконные проёмы.

Отметим, каменная церковь во имя апостола и мученика архидиакона Стефана построена в 1403–1404 годах. В конце XVII века церковь перестроена и освящена в 1713 году.

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