Гребцы из Москвы и Петербурга приезжают тренироваться в Дедовичский район

10:51, 24 февраля 2022, ПАИ

Гребцы из Москвы и Петербурга приезжают тренироваться в Дедовичский район, рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

Он также упомянул о строительстве ФОКОТа по нацпроекту. «Должны были сдать в прошлом году, но не получилось, подрядчики затянули сроки, не рассчитали силы. В этом году обязательно сдадим, до конца июня объект будет введен в эксплуатацию», - добавил глава района.