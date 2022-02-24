Гребцы из Москвы и Петербурга приезжают тренироваться в Дедовичский район
Гребцы из Москвы и Петербурга приезжают тренироваться в Дедовичский район, рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.
Он также упомянул о строительстве ФОКОТа по нацпроекту. «Должны были сдать в прошлом году, но не получилось, подрядчики затянули сроки, не рассчитали силы. В этом году обязательно сдадим, до конца июня объект будет введен в эксплуатацию», - добавил глава района.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
22 февраля 2022
Великолукские спортсмены завоевали медали в Мастерском турнире по тхэквондо в Тамбове
21 февраля 2022
Петербуржец Александр Филиппов вновь победил в турнире по настольному теннису в Пскове