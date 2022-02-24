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Гребцы из Москвы и Петербурга приезжают тренироваться в Дедовичский район

Фото ПАИ.

Гребцы из Москвы и Петербурга приезжают тренироваться в Дедовичский район, рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации глава муниципалитета Геннадий Афанасьев.

Он также упомянул о строительстве ФОКОТа по нацпроекту. «Должны были сдать в прошлом году, но не получилось, подрядчики затянули сроки, не рассчитали силы. В этом году обязательно сдадим, до конца июня объект будет введен в эксплуатацию», - добавил глава района.

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