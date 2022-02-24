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Культура

Псковская филармония приглашает на концерт «Песни странствующего подмастерья» по Пушкинской карте

Билеты на концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «Песни странствующего подмастерья», который состоится 25 февраля в БКЗ филармонии, доступны по Пушкинской карте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Псковская областная филармония активно участвует во Всероссийской государственной программе «Пушкинская карта». Уже многие держатели Пушкинских карт успели посетить концерты учреждения.

25 февраля Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя Николая Хондзинского исполнит сочинение британского романтика Эдуарда Элгара – Адажио для струнного оркестра и арфы Sospiri «Вздох». В этот вечер также прозвучит автобиографический цикл Густава Малера «Песни странствующего подмастерья».

Солисты концерта – лауреаты международных музыкальных конкурсов Михаил Павлов (баритон) и Сергей Поспелов (скрипка).

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии. Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного из следующих  документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

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