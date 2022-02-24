Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

12:45, 24 февраля 2022, ПАИ

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом в ходе обращения к нации объявил Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», - заявил Зеленский.

Владимир Путин утром 24 февраля в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью.

В результате на всей территории Украины было введено военное положение. По данным российской разведки, подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.