Видео: Смерть без прививки - жертвами омикрона становятся незащищенные пациенты
Подавляющее большинство умерших от омикрон-штамма коронавируса пациентов Псковской областной инфекционной больницы не проходили вакцинацию, - заявил заместитель главного врача медучреждения Самир Аль-Араби. В эксклюзивном видеорепортаже ПАИ врач показал истории болезней скончавшихся пациентов.
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