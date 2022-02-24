Банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях
Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях, пишет РИА Новости.
«Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей», - говорится в заявлении НБУ.
НБУ также запретил украинским банкам любые расчеты с физическими или юридическими лицами, которые находятся на территории России или Белоруссии.
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