Банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях

09:08, 25 февраля 2022, ПАИ

Национальный банк Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях, пишет РИА Новости.

«Уполномоченным учреждениям запрещено проводить любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей», - говорится в заявлении НБУ.

НБУ также запретил украинским банкам любые расчеты с физическими или юридическими лицами, которые находятся на территории России или Белоруссии.

