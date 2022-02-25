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В 2022 году в Псковской области по нацпроекту отремонтируют 11 дорог к социально значимым и туристическим объектам

В 2022 году в Псковской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 11 дорог к социально значимым и туристическим объектам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

И. о. председателя  по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов отметил, что при формировании дорожной карты в комитете в первую очередь обращают внимание на интенсивность движения, состояние дорожного полотна и наличие социальных и туристических объектов.

В этом году будут отремонтированы:

  • Участок автодороги Пушкинские Горы — Локня в Бежаницком и Локнянском районах, включая ремонт моста через реку Локня. Этот объект дорожной сети – один из подъездов к фельдшерско-акушерскому пункту в деревне Фишнево.
  • В Печорском районе отремонтируют дорогу граница с Эстонской Республикой — Печоры — Старый Изборск, от 0 до 23 км. Там расположен Областной дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики.
  • Планируется ремонт автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, на участке от 100 до 149 км, в том числе будет отремонтирован мост через реку Куна в Гдовском районе. На запланированном к ремонту участке дороги расположена общеобразовательная Добручинская школа.
  • Кроме того, в рамках нацпроекта будет приведена в порядок дорога Новгородка — Пушкинские Горы от 0 до 24 км, ведущая к одному из туристических объектов в Псковской области — к Пушкинским Горам. Также данная дорога ведет к медпункту в деревне Рубилово.
  • В Дедовичском районе на дороге Порхов — Успенье будет отремонтирован участок дороги, на котором расположен Центр социального обслуживания Дедовичского района.
  • Также будут отремонтированы участки трассы Кятицы — Низовицы — Самолва — Пнево в Гдовском районе Псковской области. Дорога ведет к деревне Самолва, где расположен мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» и историко-культурный центр «Самолва».
  • Будет приведена в порядок дорога Печоры — Залесье — Олохово в Печорском районе. Здесь расположен музей народности сето.
  • В Палкинском районе в перечень объектов нацпроекта вошла автодорога Старый Изборск — Палкино — Остров, на которой расположена Палкинская средняя общеобразовательная школа.
  • Также в Плюсском районе будет отремонтирована дорога Заполье — Гдов, ведущая к Лядской средней общеобразовательной школе.
  • Кроме того, планируется привести в порядок дорогу Остров— Вышгородок — граница с Латвийской Республикой в Пыталовском районе. Здесь находится сразу несколько социально значимых объектов: детский сад «Колобок», филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 г. Пыталово» и Вышгородецкая основная школа, филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гавровская средняя школа».
  • В Дновском районе в план ремонта вошла автомобильная дорога Дедовичи — Дно — Костыжицы, которая станет подъездом к медпункту в деревне Юрково.

На перечисленных объектах будет проведен комплекс дорожных работ по замене асфальтобетонного покрытия, бортового камня, ремонту существующих тротуаров, восстановлению зеленой зоны, а также мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

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