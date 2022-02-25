Отчетно-выборная конференция Псковского регионального отделения «Единой России» начнётся в 14:00

13:51, 25 февраля 2022, ПАИ

Сегодня, 25 февраля, в 14:00 начнётся отчетно-выборная конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

В повестке значатся девять вопросов. Так, единороссы заслушают отчёт президиума регионального политического совета Псковского регионального отделения партии за период с февраля 2019 года по январь 2022 года и отчёт региональной контрольной комиссии Псковского регионального отделения партии за период с декабря 2016 года по январь 2022 года.

Также будут рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов регионального политического совета Псковского регионального отделения «Единой России», о досрочном прекращении полномочий членов президиума регионального политического совета Псковского регионального отделения партии, о досрочном прекращении полномочий секретаря Псковского регионального отделения партии, об избрании членов регионального политического совета Псковского регионального отделения «Единой России», об избрании тайным голосованием секретаря Псковского регионального отделения партии, членов президиума регионального политического совета Псковского регионального отделения партии, членов региональной контрольной комиссии Псковского регионального отделения «Единой России».