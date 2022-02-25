51-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

16:52, 25 февраля 2022, ПАИ

Главной мировой темой недели стала спецоперация Россия по защите Донбасса, начавшаяся 24 февраля. Это событие, а также реакция на него, развернувшаяся вокруг информационная война, стали главным предметом очередного выпуска программы «Псковский телеграм». Все остальные темы фактически отошли на второй план.

Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев особо подчеркнули, что главное – это, конечно же, мир. Кроме того, они ответили на выпады со стороны ряда анонимных Telegram-каналов.

51-й первый выпуск «Псковского телеграма» смотрите в пятницу, 25 февраля, в 18:00 на сайте Псковского агентства информации, Youtube-канале агентства, в официальном группе ПАИ в «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости».