За мир. Новый выпуск «Псковского телеграма»

18:03, 25 февраля 2022, ПАИ

Главной мировой темой недели стала спецоперация Россия по защите Донбасса, начавшаяся 24 февраля. Это событие, а также реакция на него, развернувшаяся вокруг информационная война стали главным предметом очередного выпуска программы «Псковский телеграм». Все остальные темы фактически отошли на второй план.

Ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев особо подчеркнули, что главное – это, конечно же, мир. Кроме того, они ответили на выпады со стороны ряда анонимных Telegram-каналов.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в феврале 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ, в Telegram-канале «Псковские новости», и в официальной группе агентства во «ВКонтакте».