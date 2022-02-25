Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, в российскую делегацию войдут представители Минобороны, Министерства иностранных дел и администрации президента.
Дмитрий Песков добавил, что в России готовы обсудить с Киевом нейтральный статус для Украины. При этом, по его словам, демилитаризация и денацификация, а также защита Донбасса, ради которых и проводится сейчас спецоперация на Украине, являются неотъемлемыми частями нейтралитета.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ходе экстренного обращения к россиянам объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
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