Псковских школьников познакомили с работой служебных собак полиции

21:41, 25 февраля 2022, ПАИ

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области познакомили учащихся Псковской инженерно-лингвистической гимназии с работой служебных собак в рамках ежегодного мероприятия – урока мужества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вместе с сотрудниками полиции в гости к школьникам приехали служебные собаки. Начальник Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Константин Воронков рассказал детям о работе питомцев, об уникальных способностях животных, объяснил, для чего нужны собаки в полицейской работе, чему их обучают.

Специалисты-кинологи продемонстрировали собравшимся, как работают служебные собаки. Первой свои умения показала немецкая овчарка по кличке Шайтан, идеально выполнив все команды инспектора. Затем пёс показал мастер-класс: по запаху нашёл муляж наркотического вещества, заранее спрятанного в одной из нескольких сумок, расставленных на земле. Вторая служебная собака по кличке Афина с первой попытки обнаружила «взрывчатку», заложенную в служебном автомобиле.

Завершилось мероприятие фотосессией и контактным общением. Все собравшиеся смогли погладить собак и пожать им лапу.

Встреча состоялась по инициативе члена Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрея Холмова.

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