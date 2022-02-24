Ведущие банки России выступили с совместным заявлением

10:07, 26 февраля 2022, ПАИ

Сбер, ВТБ, «Альфа-Банк», «Открытие» и другие российские банки выступают с совместным заявлением о поддержке клиентов.

Уважаемые клиенты! Конкуренция — залог максимально выгодного предложения для клиента. Все эти годы мы, банковское сообщество, выстраивали конкурентный рынок, предоставляя жителям нашей страны эффективные, надёжные и экономически выгодные продукты и сервисы. Мы сильные соперники, и сегодня мы солидарны друг с другом.

Сбер, ВТБ, «Альфа-Банк» и «Открытие» обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей вне зависимости от обслуживающего их банка чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности. Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены.

Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает всё необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.

В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях.

Ответы Сбербанка на вопросы клиентов здесь.

Ответы ВТБ на вопросы клиентов здесь.



Ответы «Альфа-Банка» на вопросы клиентов здесь.



Ответы банка «Открытие» на вопросы клиентов здесь.



Оперативная информация Центрального банка Российской Федерации здесь.

