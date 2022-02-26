Когда можно сдавать тест на антитела переболевшим COVID-19

17:06, 26 февраля 2022, ПАИ

Через какое время после заболевания коронавирусом можно сдать тест на антитела и какой, рассказала главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

IgМ вырабатываются через 5-7 дней. Примерно спустя две недели от начала болезни в организме появляются иммуноглобулины IgG, пояснила специалист.