Формула контента: как в Пскове учили создавать медиа будущего

Секции VII Псковского международного медиафорума работали в региональном Доме молодёжи 20 октября. На разных площадках шли лекции, интенсивы и тренинги ведущих экспертов медиасферы. Объектив выхватывает сосредоточенные лица участников тренинг-интенсива «Создание подкастов», где рождаются идеи для новых аудиопроектов, а на других кадрах – живая дискуссия во время сессии «Какие герои нам нужны», где обсуждаются образы будущего.

Особое внимание привлёк интенсив «MAX на вырост», посвящённый развитию нового российского мессенджера, и мастерская «Снимай. Пиши. Монтируй», где учили строить редакцию универсальных бойцов. Зал, где разбирали «Раптли» как эффективный инструмент помощи федеральным и региональным СМИ, был переполнен, как и во время лекции «Новости в эпоху коротких видео: как делать контент, который зацепит аудиторию».

Форум объединил представителей СМИ и блогосферы из России, Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, став настоящей точкой притяжения. Псковский медиафорум, проводимый по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года, вновь подтвердил свой статус ключевой дискуссионной площадки. Эти кадры – хроника того, как в псковском Доме молодёжи формировалась повестка завтрашнего дня.