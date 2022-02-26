До -10 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью

18:00, 26 февраля 2022, ПАИ

27 февраля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, будет без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -10 до -5 градусов, днём — от -2 до +2.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.