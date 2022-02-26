До -10 опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
27 февраля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, будет без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -10 до -5 градусов, днём — от -2 до +2.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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