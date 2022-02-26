Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

ЕС заморозит активы Центробанка России

Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

«Мы рассматриваем усиление нашего экономического ответа России. Во-первых, мы намерены сделать так, чтобы определённое число российских банков было отключено от SWIFT. Это помешает им работать по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», – сказала она.

Также Брюссель и партнёры заморозят активы Центробанка России, а также запретят российским бизнесменам использовать свои активы на их рынках. «Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведёт к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка [РФ] ликвидацию своих активов», – сказала она.

«И наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках», – добавила глава ЕК.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада также опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что договорились ввести ограничительные меры в отношении Центробанка РФ. 

«Мы договорились ввести ограничительные меры, которые не позволят Центробанку РФ использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать эффективность наших санкций», – говорится в заявлении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

26 февраля 2022

Производитель парамоторов из Пскова рассказал об особенностях своего бизнеса

24 февраля 2022

Регулятор фиксирует высокую платежную дисциплину жителей Псковской области
24 февраля 2022

Количество выданных псковичам ипотечных кредитов в 2021 году незначительно сократилось
24 февраля 2022

Форель и осетров растят в Дедовичском районе для Москвы и Санкт-Петербурга
24 февраля 2022

Объем ипотечных жилищных кредитов в Псковской области превысил 14 млрд рублей
23 февраля 2022

Курс доллара превысил 81 рубль

21 февраля 2022

До 4,8% сократился уровень безработицы в Псковской области
21 февраля 2022

233 тысяч рублей на человека достиг оборот розничной торговли в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...