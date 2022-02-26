ЕС заморозит активы Центробанка России

11:00, 27 февраля 2022, ПАИ

Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России, а также запретит российским бизнесменам использовать свои активы на рынках сообщества, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

«Мы рассматриваем усиление нашего экономического ответа России. Во-первых, мы намерены сделать так, чтобы определённое число российских банков было отключено от SWIFT. Это помешает им работать по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», – сказала она.

Также Брюссель и партнёры заморозят активы Центробанка России, а также запретят российским бизнесменам использовать свои активы на их рынках. «Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведёт к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка [РФ] ликвидацию своих активов», – сказала она.

«И наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках», – добавила глава ЕК.

США, Евросоюз, Великобритания и Канада также опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что договорились ввести ограничительные меры в отношении Центробанка РФ.

«Мы договорились ввести ограничительные меры, которые не позволят Центробанку РФ использовать свои международные резервы таким образом, чтобы подорвать эффективность наших санкций», – говорится в заявлении.