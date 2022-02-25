Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии

11:54, 27 февраля 2022, ПАИ

Белоруссия не может быть площадкой для переговоров Киева и Москвы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале. Сообщение появилось после заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о прибытии в Гомель делегации из России, пишет РИА Новости.

«Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это всё мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну», — сказал Зеленский.

В состав московской делегации в Гомеле вошли представители МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. По словам пресс-секретаря, Россия ждёт украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле.



Ранее Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее он добавил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще «ушла со связи».