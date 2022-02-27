Михаил Ведерников поздравил ветеранов и сотрудников сил специальных операций с профессиональным праздником

13:48, 27 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ветеранов и сотрудников сил специальных операций ВС РФ с профессиональным праздником.

«Гордимся вами!» - написал глава региона в своём Instagram.

День Сил специальных операций установлен указом президента от 26 февраля 2015 года.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Российской Федерации (ССО ВС России) — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны РФ, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости, с применением военной силы) внутри страны и за рубежом в мирное и в военное время, находящаяся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.