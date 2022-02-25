«Слушай, ты разберись у себя»: Лукашенко ответил на обращение Зеленского к белорусам

14:00, 27 февраля 2022, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам, сообщает РИА Новости.

«Он сегодня начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться. Пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине. Не надо голоском подвывать - белорусы, сделайте правильный выбор. Слушай, ты разберись у себя, со своим выбором. У нас половина белорусов уже сделала свой выбор», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что опасность заключается в том, что конфликт, который разразился на Украине, — это «цветочки». «Если дальше так будет продолжаться — вырастут ягодки. И он ни в каком бункере, ни в американском, ни в каком, не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну», — сказал президент Белоруссии.

27 февраля в Белоруссии проходит референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. На этом фоне Зеленский выступил с обращением и призвал белорусов «сделать правильный выбор».

