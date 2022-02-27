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Политика

Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства

Фото РИА Новости

Президент Владимир Путин приказал начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и главе Минобороны Сергею Шойгу перевести российские силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, сообщает «Интерфакс».

Путин отдал приказ на встрече с Герасимовым и Шойгу.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», – сказал президент.

Он также упомянул такие недружественные действия западных стран, как нелегитимные санкции в сфере экономики.

Стратегические силы сдерживания, сообщается на сайте Минобороны, «основа боевой мощи ВС РФ, предназначенная для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного».

Стратегические силы сдерживания включают в себя стратегические наступательные силы (СНС) и стратегические оборонительные силы (СОС).

Основу СНС, оснащённых ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, составляют стратегические ядерные силы, в которые входят ракетные войска стратегического назначения.

В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения – соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

Основу СОС составляют боеготовые силы и средства ракетно-космической обороны, включающие в себя систему предупреждения о ракетном нападении, систему контроля космического пространства, противоракетной обороны и противокосмической обороны. В состав СОС также входит часть боеготовых сил и средств противовоздушной обороны.

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