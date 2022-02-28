Банк России повысил ставку до 20%

09:55, 28 февраля 2022, ПАИ

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых c 28 февраля 2022 года. Об этом сообщается на официальной странице Центрального банка РФ в Instagram.

В Центробанке отметили, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, которые смогут компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.