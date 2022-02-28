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Культура

Пушкинский заповедник готов принять беженцев из Донбасса на экскурсии и мастер-классы

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» станет участником акции, которую совместно с властями в регионах, принимающих беженцев из ДНР и ЛНР, готовит Министерство культуры Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Акция предполагает, что дети из семей беженцев проведут в музее целый день, побывают на экскурсиях, мастер-классах, культурно-просветительных программах; их также обеспечат питанием и транспортом.

«День в музее» стартует 1 марта. Среди принимающих учреждений культуры, в частности, «Куликово поле», «Ясная Поляна», «Архангельское», «Горки Ленинские», музей-заповедник имени М. А. Шолохова, «Абрамцево», мемориальный музей-заповедник В. Д. Поленова, «Смоленская крепость», Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина, Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева, «Спасское-Лутовиново», «Херсонес Таврический», многие другие.

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