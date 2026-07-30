Стала известна команда актёров иммерсивного театра «Псковских каникул»

13:08, 30 июля 2026, ПАИ

Кто вошёл в команду актёров иммерсивного театра фестиваля «Псковские каникулы», рассказал режиссёр Борис Фиш на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

«Я постарался собрать команду, уже знакомую с форматом иммерсивных спектаклей. Часть приехала из Санкт-Петербурга. Они уже работали в Пскове на празднике «На нашей улице Победа». Псковичи, которые пробовали себя на кастинге для массовых сцен, почти все до этого участвовали в иммерсивном спектакле в мае 2025 года», – отметил Борис Фиш.

Кроме того, среди актёров будут люди с опытом съёмок в кино.

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»). Реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятие будет проходить с 30 июля по 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской).

Гостей фестиваля ждут иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами, концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова – через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор – АО «Россельхозбанк».

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