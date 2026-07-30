Мини-ферма с овечками, козами и гусями будет работать на фестивале «Псковские каникулы»

13:23, 30 июля 2026, ПАИ

Мини-ферма с овечками, козами и гусями будет работать на фестивале «Псковские каникулы». Об этом рассказал директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

Кроме того, дети смогут прокатиться на советских машинках с педалями. Всё оформление продумано детально. Режиссёр фестиваля Борис Фиш добавил, что сам Псков можно назвать декорацией к спектаклю.

«Декорации подбирали точечно: есть старая телефонная будка, старые ларьки, киоски с газетами. Попытались воссоздать интерьер советской квартиры. В ней семья будет собираться в отпуск. На площадке, где по сюжету будет проходить съёмка фильма, поставят камеры, старое осветительное оборудование. Артисты одеты по моде той эпохи», – отметил режиссёр.

Также актёры разыграют сценку с советской свадьбой. Организаторы рассказали, что это экскурс в свадебные традиции СССР: покажут застолье, прогулку молодожёнов, открытие ЗАГСа, похожее на сцену из фильма «Кавказская пленница».

Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»). Реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятие будет проходить с 30 июля по 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской).

Гостей фестиваля ждут иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами, концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова – через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.