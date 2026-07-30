Сцены из советских фильмов покажут на иммерсивном спектакле «Псковские каникулы»
Сцены из советских фильмов можно будет увидеть на иммерсивном спектакле «Псковские каникулы». Об этом рассказал режиссёр фестиваля Борис Фиш на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.
«В нашем сознании 60–70-е годы ассоциируются со спокойствием: страна восстановилась после войны, снимают хорошее кино. За основу работы мы выбрали настроение, которое сформировали в нас старые добрые комедии», – отметил Борис Фиш.
Он добавил, что во время спектакля можно будет встретить отсылки к персонажам из советских фильмов. Например, сцена с молодым человеком на велосипеде, который знакомится с девушкой, – это отсылка к фильму «Я шагаю по Москве». Кроме того, в спектакле встретятся герои из разных советских картин.
«Мы хотим, чтобы участники погрузились в это прекрасное время, в атмосферу курорта, каникул. Наша задача – чтобы люди прочувствовали лёгкое, доброе настроение отдыха, сбросили проблемы», – подчеркнул режиссёр.
Формат иммерсивного спектакля подразумевает участие зрителей. Будут сценки, где нужно помочь поймать карманника, потанцевать со стилягами, принять участие в съёмке фильма.
Иммерсивный театр будет работать в пятницу с 17:00 до 22:00, в субботу с 13:00 до 20:00, в воскресенье с 13:00 до 17:00, сообщили в министерстве культуры Псковской области.
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Фото: предоставили организаторы
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Фото: предоставили организаторы
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Фото: предоставили организаторы
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Фото: предоставили организаторы
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Фото: предоставили организаторы
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Фото: предоставили организаторы
Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»). Реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Мероприятие будет проходить с 30 июля по 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской).
Гостей фестиваля ждут иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами, концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».
Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова – через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.
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