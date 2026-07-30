Сцены из советских фильмов покажут на иммерсивном спектакле «Псковские каникулы»

11:45, 30 июля 2026, ПАИ

Сцены из советских фильмов можно будет увидеть на иммерсивном спектакле «Псковские каникулы». Об этом рассказал режиссёр фестиваля Борис Фиш на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 июля.

«В нашем сознании 60–70-е годы ассоциируются со спокойствием: страна восстановилась после войны, снимают хорошее кино. За основу работы мы выбрали настроение, которое сформировали в нас старые добрые комедии», – отметил Борис Фиш.

Он добавил, что во время спектакля можно будет встретить отсылки к персонажам из советских фильмов. Например, сцена с молодым человеком на велосипеде, который знакомится с девушкой, – это отсылка к фильму «Я шагаю по Москве». Кроме того, в спектакле встретятся герои из разных советских картин.

«Мы хотим, чтобы участники погрузились в это прекрасное время, в атмосферу курорта, каникул. Наша задача – чтобы люди прочувствовали лёгкое, доброе настроение отдыха, сбросили проблемы», – подчеркнул режиссёр.

Формат иммерсивного спектакля подразумевает участие зрителей. Будут сценки, где нужно помочь поймать карманника, потанцевать со стилягами, принять участие в съёмке фильма.

Иммерсивный театр будет работать в пятницу с 17:00 до 22:00, в субботу с 13:00 до 20:00, в воскресенье с 13:00 до 17:00, сообщили в министерстве культуры Псковской области.



Фото: предоставили организаторы



Фото: предоставили организаторы



Фото: предоставили организаторы



Фото: предоставили организаторы



Фото: предоставили организаторы



Фото: предоставили организаторы











Напомним, что фестиваль «Псковские каникулы» – часть нового одноимённого туристического проекта, продолжающего линейку сезонных региональных инициатив («Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья»). Реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятие будет проходить с 30 июля по 2 августа на набережной реки Великой в Пскове (от дома № 16 на улице Профсоюзной до улицы Георгиевской).

Гостей фестиваля ждут иммерсивный спектакль-реконструкция, тематические зоны (советские дворовые игры, фотостудия в интерьере советской квартиры, лото с суперпризом, тир, блошиный рынок с винтажными вещами, концертная программа (выступления оркестра, иллюзионистов, ретродискотеки, бардовский концерт, показ советских фильмов под открытым небом), выставка «СССР: радио и телевидение», конкурс «А ну-ка, девушки!».

Проект, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, поможет не только разнообразить летний досуг жителей и гостей региона, но и показать особый колорит Пскова – через историю, творчество и живое соседское взаимодействие. Ранее Театрально-концертная дирекция проводила кастинг актёров для массовых сцен.