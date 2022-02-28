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Политика

Китай отказался поддержать новые санкции Запада против России

Китай не поддерживает использование санкционного давления для решения конфликтов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбиня.

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», – так дипломат ответил на вопрос о позиции Китая по отключению России от SWIFT.

Он также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса.

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