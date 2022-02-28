В Белоруссии начались переговоры России и Украины

13:23, 28 февраля 2022, ПАИ

В Белоруссии начались переговоры России и Украины. Встреча делегаций проходит в Гомельской области недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Из-за соображений безопасности точное место встречи не называется, сообщает телеканал ОНТ.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. «Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее», - заявил Мединский.

Проведение переговоров стороны согласовали накануне. Российская делегация прибыла в Белоруссию и заявила, что готова ждать представителей Киева до 15:00, о согласии украинских властей стало известно за несколько минут до истечения этого срока.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не очень верит» в результаты этой встречи.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

