Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела на пожаре в Псковском районе

15:58, 28 февраля 2022, ПАИ

СУ СК России по Псковской области проводит проверку по факту обнаружения тела человека на пожаре в деревне Черёха Псковского района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

27 февраля в 21:41 поступило сообщение о возгорании в доме. В результате пожара сгорел нежилой дом и пристройка к нему. На месте пожара обнаружено тело человека, личность которого устанавливается.

Следователи проверят место происшествия, установят причину возникновения пожара и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Предположительной причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Видео с места пожара смотрите здесь.