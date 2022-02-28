Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела на пожаре в Псковском районе
СУ СК России по Псковской области проводит проверку по факту обнаружения тела человека на пожаре в деревне Черёха Псковского района, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
27 февраля в 21:41 поступило сообщение о возгорании в доме. В результате пожара сгорел нежилой дом и пристройка к нему. На месте пожара обнаружено тело человека, личность которого устанавливается.
Следователи проверят место происшествия, установят причину возникновения пожара и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Предположительной причиной произошедшего стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Видео с места пожара смотрите здесь.
Слышали ли вы про биткоин?
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела на пожаре в Псковском районе
Взломавшие электронную почту одной из псковских газет рассылают дезинформацию о военной операции на Украине