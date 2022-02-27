Публикуем видео с места пожара в Псковском районе
Ранее ПАИ сообщало, что в деревне Черёха Псковского района произошло возгорание частного дома № 14.
По словам очевидцев, заброшенный дом стоял с разбитыми окнами, в нём никто не жил.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Слышали ли вы про биткоин?
27 февраля 2022
В Санкт-Петербурге вернут к плановой работе восемь стационаров, перепрофилированных для борьбы с COVID-19
27 февраля 2022
Банк России рекомендует гражданам носить с собой пластиковую карту, чтобы не использовать pay-сервисы