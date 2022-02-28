Тело человека обнаружили на месте пожара в Псковском районе

14:04, 28 февраля 2022, ПАИ

В деревне Черёха Псковского района на месте пожара обнаружили тело человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Личность погибшего устанавливается. Напомним, 27 февраля в 21:41 поступило сообщение о возгорании в доме. На место направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №2 в составе семи человек на двух автоцистернах и пожарно-спасательной части №3 в составе четырех человек на одной автоцистерне. В результате пожара сгорел нежилой дом и пристройка к нему.

Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Видео с места пожара смотрите здесь.