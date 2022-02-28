Реализацию пилотного проекта по социальному заказу обсудили псковские власти с представителями Минфина

16:53, 28 февраля 2022, ПАИ

Подходы к определению показателей эффективности оказания государственных услуг в социальной сфере обсудили на рабочем совещании заместитель директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Вероника Сергеева и руководитель рабочей группы региона — первый вице-губернатор Вера Емельянова. Эти вопросы лягут в основу социологического исследования, которое начнется в 2022 году в рамках апробации механизмов, предусмотренных федеральным законом о социальном заказе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Сейчас бюджетные услуги в социальной сфере в основном оказывают организации, созданные самим государством. У негосударственных организаций редко появляется возможность получить финансирование из бюджета на оказание таких услуг. Для решения этой проблемы принят Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Его цель — повышение качества и доступности бюджетных услуг для населения за счет работы с мнением потребителя, привлечения негосударственных организаций, создания здоровой конкурентной среды.

Проведение исследования необходимо для определения удовлетворенности получателей услуг, наличия барьеров для негосударственных и государственных организаций для каждой услуги, которую выбрал регион, а также установления обоснованных данными социологического исследования целей, к которым будет стремиться регион. Это поможет сформировать четкие подходы к организации услуг на основе закона о соцзаказе.

Псковская область — один из пилотных субъектов РФ, где реализуется закон о социальном заказе.

«Принятое Администрацией Псковской области решение об апробации Федерального закона обеспечит клиентоцентричный подход в управлении социальной сферой региона, позволит учесть запрос населения при предоставлении бесплатных услуг», - подчеркнула представитель Минфина РФ Вероника Сергеева.

По ее словам, в рамках соцзаказа работу планируется организовать по двум направлениям. Первое — социальные сертификаты, когда граждане сами смогут выбрать, где получить услуги. Второе — предоставление услуг на конкурсной основе, когда коммерческие организации пройдут отбор. В этом случае люди будут получать услуги у проверенных и надежных поставщиков.

«Цель проекта — активно использовать потенциал коммерческого сектора, который может предоставить социальные услуги оперативно и качественно, и перед органами власти стоит задача — найти оптимальные способы предоставления социальных услуг населению. Нам важно понять, что в настоящий момент востребовано, кто из представителей НКО может оказать услуги быстрее и эффективнее, и предоставить им такую возможность», - отметила руководитель рабочей группы, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Для апробации новых подходов в регионе выбраны услуги по следующим направлениям: социальное обслуживание (уход за детьми), а также обучение в сфере занятости. «Они значимые и востребованные в регионе, есть предложения на рынке, которые мы постараемся использовать», — сказала Вера Емельянова. Денежные средства, за счет которых в рамках пилотного проекта планируется оказывать вышеназванные услуги на контрактной основе, в региональном бюджете на 2022 год запланированы, добавила она.

Итоги социологического опроса, который пройдет в регионе, планируется подвести в августе-сентябре, перед началом следующего бюджетного цикла. Участники мероприятия договорились о дальнейшем сотрудничестве в реализации закона в Псковской области.