Четырех бойцов Красной Армии перезахоронили в 78-ю годовщину освобождения Новоржева от нацистов

17:04, 28 февраля 2022, ПАИ

28 февраля 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечает Новоржев. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей муниципалитета с этой значимой датой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор отметил, что годы Великой Отечественный войны оставили неизгладимый след в истории района. «Каждый метр земли здесь полит кровью людей, которые отдали свои жизни во имя мира и нашего светлого будущего. Наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить эту историческую память, пронести через все поколения и не допустить ее искажения», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Искренние слова благодарности глава региона выразил ветеранам, которые своим ратным трудом приумножили военную славу и могущество нашей страны: «Ваша жизнь — яркий пример для молодежи самоотверженного служения Отечеству».

В этот день памятные мероприятия прошли у многих обелисков, расположенных в разных населенных пунктах муниципалитета.

В районном центре официальные лица, ветераны и местные жители встретились у мемориала, воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Новоржевского района. Они почтили павших бойцов минутой молчания и возложили гирлянду воинской славы, цветы и венки к подножию памятника.

К годовщине памятных событий был приурочен торжественный церемониал перезахоронения останков четырех бойцов Красной Армии, найденных и поднятых в ходе поисковых работ членами отряда «Пламя».

Напомним, утром 29 февраля 1944 года одновременным ударом с севера и востока, преодолевая огонь противника, советские войска ворвались в Новоржев. Уже к середине дня город был очищен от фашистских захватчиков.

Фотографии предоставлены редакцией газеты «Земля Новоржевская».