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Экономика

Рынки и ярмарки Псковской области зафиксировали рост выручки в 2021 году

Рынки и ярмарки Псковской области зафиксировали рост выручки в прошлом году, сообщает УФНС России по региону.

В результате реализации отраслевого проекта ФНС России «Исключение недобросовестного поведения на рынках» все субъекты предпринимательства Псковской области, у которых в соответствии с законодательством существует обязанность применения контрольно-кассовой техники (ККТ), зарегистрировали кассовые аппараты.

Объёмы выручки, зафиксированной через кассовые аппараты на территории рынков и ярмарок области, возросли в 15 раз. Так, на старте проекта в феврале 2021 года выручка на территории рынков, расположенных в Псковской области, составила 20 миллионов рублей. А уже в декабре 2021 года объёмы зафиксированной через ККТ выручки превысили 300 миллионов рублей.

Применять контрольно-кассовую технику и выдавать кассовый чек обязаны продавцы, которые торгуют на территории рынка в магазинчиках, павильонах, киосках, палатках, автолавках, автомагазинах, автофургонах.

В случае если при расчёте платёжной картой покупателю выдают только слип с платёжного терминала банка (о том, что с карты списана сумма денег), при этом чек с ККТ не выдаётся, а также когда продавец требует от клиента совершить перевод денег путём пополнения баланса мобильной связи или на банковскую карту, это свидетельствует о нарушении законодательства о применении ККТ и о попытке сокрытия выручки.

УФНС России по Псковской области призывает граждан требовать выдачи чека со всеми обязательными реквизитами за каждую покупку. «Ведь кассовый чек – это основное доказательство приобретения товара. Помните, именно на его основании можно предъявить претензию продавцу в случае некачественного товара», – отметили в налоговой.

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