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Общество

Добиться единой региональной ставки для учителей намерен Андрей Маковский

Инициативу председателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева о введении единого федерального оклада учителя в размере 75 тысяч рублей поддержал депутат областного Собрания, член Профсоюза работников образования и науки РФ Андрей Маковский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Андрей Маковский подчеркнул, что главная проблема в регионах – это низкие заработные платы учителей. Партия «Новые люди», Федерация независимых профсоюзов России неоднократно поднимали и поднимают эту проблему.

Он также пояснил, что выплачивать единый федеральный оклад нужно напрямую учителю из федерального бюджета, минуя долгий ряд трансфертов «федерация — регион — муниципалитет — школа».

«Я считаю, что мы на старте должны двигаться в направлении фиксированной региональной ставки для учителя в размере хотя бы двух МРОТ для Псковской области, — сказал Андрей Маковский. — Я убеждён, что каждый учитель в независимости от регионального центра или села должен иметь гарантированную ставку в размер двух МРОТ. Безусловно, при возможности городского или регионального бюджета нужно повышение заработной платы. Но мы должны прийти к тому, что заработная плата на селе не должна быть нищенской. Мы должны уже сейчас высоко оценивать труд учителей не только на конференциях, круглых столах, комиссиях, комитетах, а в зарплатной ведомости. Этот путь я вижу как долгий путь борьбы».

Андрей Маковский намерен начать свои действия как депутат и как член профсоюза с обращения к и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрею Ермакову с предложением введения единой региональной ставки. Также он готов направлять запросы, инициировать коллективные действия и бюджетные чтения.

Подробности о проблемах образования и способах их решения читайте в статье Андрея Маковского на официальном сайте Псковского областного совета профсоюзов.

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