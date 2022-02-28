Четыре бутылки вина пыталась украсть псковичка из магазина на улице Юбилейной

10:50, 01 марта 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

22 февраля в 10:30 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступил сигнал «тревога» из магазина на улице Юбилейной. На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. Росгвардейцы задержали 48-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала 4 бутылки вина.

По факту кражи идет проверка.