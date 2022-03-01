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Эпидемиолог: У переболевших омикроном реже проявляется постковидный синдром

У тех, кто переболел омикрон-штаммом коронавируса, реже встречается постковидный синдром. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, сообщает РИА «Новости».

«У переболевших омикроном постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда – нарушение вкуса или восприятия запахов», – рассказала врач.

Она добавила, что зачастую его проявления более или менее похожи на те, которые были при прошлых штаммах, однако являются не столь выраженными. Специалист подчеркнула, что тяжесть проявления постковидного синдрома у того или иного пациента зависит не только от того, каким штаммом он переболел. На это также могут влиять иммунный ответ переболевшего, его общее состояние здоровья, насколько быстро он приступил к лечению и насколько правильным оно было.

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