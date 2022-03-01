Курсанты и студенты Псковского филиала Академии ФСИН России стали победителями региональных юношеских военно-патриотических чтений

17:48, 01 марта 2022, ПАИ

Псковский филиал Академии ФСИН России совместно с Псковской областной библиотекой для детей и юношества имени В. А. Каверина и воинским храмом благоверного великого князя Александра Невского провели региональные юношеские военно-патриотические чтения «Вспомним всех поименно», посвященные подвигу 6-й роты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала вуза.

В рамках чтений прошла юношеская конференция, в которой в дистанционном формате приняли участие курсанты, студенты и школьники Псковской области.

На площадке Псковского филиала академии состоялась работа двух секций «Вспомним всех поименно: псковичи в военных конфликтах середины ХХ – начала ХХI веков. Подвиг в мирное время» и «Псковичи на службе Отечеству». Большая часть выступлений была посвящена подвигу героически погибшей в бою под Улус-Кертом 1 марта 2000 года 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

По итогам конференции победу в двух секциях одержали обучающиеся Псковского филиала Академии ФСИН России курсант Ольга Илларионова с докладом «Мой прадед Васильев Петр Васильевич – герой Великой Отечественной войны» (научный руководитель – доцент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Оксана Макаркина) и студентка Валерия Иванова с выступлением на тему «Исследователи Арктики – братья Лаптевы» (научный руководитель – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков).