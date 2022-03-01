В условиях санкций псковские турфирмы предлагают отдыхающим альтернативные маршруты

18:28, 01 марта 2022, ПАИ

Представители турбизнеса Псковской области рассказали о ситуации в индустрии в связи с санкциями, закрытым для российских самолетов небом Европы и стремительным падением курса рубля. «Псковская правда» узнала, аннулируют ли псковичи уже приобретенные туры и куда смогут поехать самые отчаянные и уставшие.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор турфирмы «Континет» Светлана Баранова рассказала, что первые отказы от туров уже были, от подачи документов на визу Эстонии «в связи с неясностью перспектив».

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова заметила, что у федеральных туроператоров отказов от туров больше, но только по причине большего числа населения. «Мы с коллегами находимся постоянно на связи. Они стараются убедить людей, что выгоднее не отказываться от туров, а переносить поездки на другие даты или в другие страны, мы тоже придерживаемся этого принципа», - поделилась специалист.

По её словам, некоторые зарубежные коллеги сейчас продолжают принимать туристов, а Турция и Египет готовы обсуждать организацию транзитных перелетов через их территории для возвращения россиян с отдыха.

Тем, кто собирался за границу и уже внес предоплату, Гелена Самохвалова советует не отказываться от тура, потому что за безосновательный отказ положен довольно ощутимый штраф. Она призвала псковичей не паниковать.

Согласны с ней и другие туроператоры, которые выбрали выжидательную тактику. Туристам предлагают остановить свой выбор на российских направлениях, они к мнению экспертов прислушиваются. Подробнее читайте здесь.