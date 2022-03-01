Псковский врач назвала способы остановить выпадение волос после COVID-19
Выпадение волос после перенесённого коронавируса – частая ситуация. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.
Одна из подписчиц сообщила, что после коронавируса стали сыпаться волосы. Она поинтересовалась, что нужно принимать в таком случае.
«Хороший результат показывают мезотерапия и дарсонваль», – ответила Анастасия Повторейко.
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