Псковский врач назвала способы остановить выпадение волос после COVID-19

21:54, 01 марта 2022, ПАИ

Выпадение волос после перенесённого коронавируса – частая ситуация. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

Одна из подписчиц сообщила, что после коронавируса стали сыпаться волосы. Она поинтересовалась, что нужно принимать в таком случае.

«Хороший результат показывают мезотерапия и дарсонваль», – ответила Анастасия Повторейко.